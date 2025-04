Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,4 Prozent auf 55,00 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 7,4 Prozent im Plus bei 55,00 EUR. Bei 58,25 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 115.003 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,90 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 24,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2024 mit 0,600 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

