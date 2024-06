Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Montagmittag ausgebremst

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 84,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 84,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,95 EUR aus. Bei 84,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 17.922 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 46,10 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2024 wird am 09.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

