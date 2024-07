Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 64,95 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 64,95 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,50 EUR. Bei 64,10 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.340 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 90,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2024 auf bis zu 62,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 4,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,936 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2024 aus.

