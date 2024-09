Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 56,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 56,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 56,15 EUR. Bei 58,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 130.795 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (56,15 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,893 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

