Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 58,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 58,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 58,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.103 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,82 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,58 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,893 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone