Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 60,25 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 60,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,20 EUR. Bei 60,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.652 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei einem Wert von 59,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,890 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,25 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.12.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone