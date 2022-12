Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 126,10 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 124,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.614 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,50 EUR) erklomm das Papier am 16.12.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,10 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 101,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,93 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 159,40 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 445,23 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 398,46 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

