Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Vormittag an

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 47,70 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 47,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,36 EUR an. Mit einem Wert von 47,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.692 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 61,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,773 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,19 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Gewinne in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

XETRA-Handel MDAX schwächer