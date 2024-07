Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 64,55 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 64,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 64,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,40 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 19.885 Aktien.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 91,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2024 (62,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,936 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,13 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

