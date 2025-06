Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 62,30 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 62,35 EUR zu. Bei 61,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.793 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,30 EUR. Gewinne von 36,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,694 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 65,50 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

