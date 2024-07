Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 63,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 63,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.650 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,30 EUR. Mit Abgaben von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,936 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 80,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2024 aus.

