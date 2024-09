Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 57,05 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 57,05 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 57,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,05 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.338 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 53,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,892 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 70,50 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

