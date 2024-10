Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 59,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,95 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.321 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 106,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,912 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

