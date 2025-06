Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag tiefer

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 61,60 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 61,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 61,45 EUR. Bei 61,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 899 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 84,70 EUR markierte der Titel am 18.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 37,50 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,694 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 65,50 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

