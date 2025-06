Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 58,60 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 58,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 58,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.191 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,694 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

