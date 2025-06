Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 61,05 EUR.

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 61,05 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.314 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.06.2024 erreicht. 38,74 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Abschläge von 27,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,694 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 65,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

