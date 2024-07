Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 63,40 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 63,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 63,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.994 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 95,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.07.2024 bei 60,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,945 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 80,13 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

