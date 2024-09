Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,20 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 59,20 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,00 EUR nach. Bei 59,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 23.687 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. 109,04 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,77 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,892 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,50 EUR an.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,93 EUR im Jahr 2024 aus.

