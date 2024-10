Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 64,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 64,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 65,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.205 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 93,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 54,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,82 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,912 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

