Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Vormittag fester

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 62,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 62,65 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.036 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 49,37 Prozent niedriger. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 12,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,912 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,50 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.12.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 05.12.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr verloren

XETRA-Handel: MDAX am Mittag mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer