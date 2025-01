Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 48,08 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,08 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.821 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,38 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,737 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,19 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel: MDAX im Plus