Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Mittag positiv

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 66,70 EUR. Bei 67,30 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 65,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 55.213 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 65,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,974 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 98,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

