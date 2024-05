Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochvormittag ein

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 92,75 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 92,75 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 91,85 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.810 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,73 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,88 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

