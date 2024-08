Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 63,25 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 63,25 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,70 EUR. Bei 62,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.033 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,65 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 7,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

