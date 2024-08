Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 63,55 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 63,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.168 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 94,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

