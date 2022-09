Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Mittag

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 110,00 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,25 EUR ab. Mit einem Wert von 110,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 20.651 Stück.

Am 24.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 201,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 104,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 5,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 163,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 13.05.2022 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 445,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 08.12.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec