Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 110,00 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,75 EUR. Bei 110,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.562 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 201,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2021). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 45,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 104,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 163,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 445,23 EUR, während im Vorjahreszeitraum 398,46 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.12.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2022 2,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

