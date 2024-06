Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Montagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 64,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 11:45 Uhr 0,4 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 64,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.133 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,940 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2024 aus.



