Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gefragt

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 133,90 EUR. Bei 134,05 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 131,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9.759 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2021 bei 188,50 EUR. Gewinne von 28,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,60 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 165,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,23 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 398,46 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 08.12.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,84 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

