Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 62,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 62,75 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 62,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.744 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 97,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,60 EUR am 13.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,892 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

