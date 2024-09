Notierung im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag

25.09.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 60,85 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 60,85 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.859 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer. Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 50,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (54,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 10,27 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,892 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,50 EUR an. Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX im Plus

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec