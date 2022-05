Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Mittag zu

Um 26.05.2022 12:04:00 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 119,05 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 119,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.064 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 41,06 Prozent wieder erreichen. Am 09.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 104,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 184,71 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 445,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 398,46 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 11.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec