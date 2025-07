Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 51,95 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 51,95 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,95 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.989 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 28,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,76 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,637 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,31 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

