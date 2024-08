Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 64,95 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 64,95 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 64,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.998 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 90,53 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 71,63 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

