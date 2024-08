Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 14,77 USD zu. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,84 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 14,80 USD. Bisher wurden via New York 622.979 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Bei 10,85 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 26,55 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 25.06.2024 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Mrd. USD in den Büchern standen.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2024 aus.

