Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Carnival-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 9,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 9,80 EUR. Bei 9,80 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.150 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 58,16 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,06 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 24.06.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,64 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.401,00 USD – ein Plus von 4.702,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 50,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.09.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -6,672 USD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

