Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Carnival-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 20,25 USD.

Im New York-Handel kam die Carnival-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,25 USD. Bei 20,36 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 20,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,21 USD. Zuletzt wurden via New York 427.768 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 markierte das Papier bei 28,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 41,83 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 31,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.03.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,17 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent auf 5,81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.06.2025 erwartet.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

