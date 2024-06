Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Nachmittag zu

Kurs der Carnival

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 16,75 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,75 USD zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 16,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 412.102 Carnival-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 27.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 20.06.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2024 aus.

