Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 18,24 USD.

Die Carnival-Aktie musste um 15:49 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 18,24 USD. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,16 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,83 USD. Zuletzt wurden via New York 1.943.433 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 markierte das Papier bei 28,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 57,46 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,45 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 20.12.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 5,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,78 USD je Aktie belaufen.

