Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 24,47 USD.

Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,47 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 24,26 USD. Bei 24,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 426.780 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 28,72 USD markierte der Titel am 01.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 13,78 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 43,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,17 USD je Aktie gewesen. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Carnival wird am 19.06.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 1,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

