Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Verlusten

Carnival im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 18,99 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 18,99 USD ab. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,84 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 894.337 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 51,24 Prozent zulegen. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 37,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 20.12.2024. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 21.03.2025 vorlegen. Am 20.03.2026 wird Carnival schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

