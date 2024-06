Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag billiger

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 16,50 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 16,50 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 16,49 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 16,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423.120 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 19,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (10,85 USD). Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 34,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 27.03.2024 hat Carnival die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carnival am 25.06.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.06.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot

Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell