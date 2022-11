Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Aufschlag

Die Carnival-Aktie konnte um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 10,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 10,07 EUR. Zuletzt wechselten 2.283 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 20,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,38 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 56,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.09.2022 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,58 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4.305,00 USD gegenüber 546,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.12.2022 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -6,672 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

