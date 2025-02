Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 25,34 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 25,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 25,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 469.485 Carnival-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2025 auf bis zu 28,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 11,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,62 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 20.12.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,40 Mrd. USD umgesetzt.

Am 01.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Aktie aus.

