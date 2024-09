Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Nachmittag fester

Carnival im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 18,72 USD zu.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 18,72 USD. Bei 18,98 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 18,94 USD. Zuletzt wechselten 948.359 Carnival-Aktien den Besitzer.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 42,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 25.06.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,78 Mrd. USD – ein Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4,91 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.09.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 26.09.2025.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Handel in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Kursplus

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500