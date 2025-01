Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 26,71 USD zu.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 26,71 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 26,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,44 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 698.580 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 27,16 USD. 1,68 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 20.12.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von -0,04 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,40 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

