Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,33 USD.

Die Carnival-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 18,33 USD abwärts. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 18,20 USD. Bei 18,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 413.776 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Mit Abgaben von 40,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 25.06.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4,91 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.09.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

