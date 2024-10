Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 21,16 USD zu.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 21,16 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,19 USD an. Bei 21,06 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 389.327 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,79 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 2,98 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 10,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 48,20 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.09.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival 0,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,85 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carnival am 19.12.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

