Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Freitagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 20,86 USD nach.

Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,86 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 20,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 396.550 Carnival-Aktien.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,79 USD. 4,46 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 10,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,46 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 30.09.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 7,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Carnival-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.12.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

