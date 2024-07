Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Carnival am Freitagnachmittag zu

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,22 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 17,22 USD. Bei 17,51 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,41 USD. Zuletzt wurden via New York 395.064 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 19,74 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,02 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Carnival veröffentlichte am 25.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Carnival hat ein EPS von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,72 Prozent auf 5,78 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,91 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

